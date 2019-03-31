  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:35 ص
بحث متقدم
حسام حسن

بالفيديو.. خناقة بين حسام حسن ومهاجم الزمالك

أديب

"أديب" مناشدًا المصريين: اقتدوا بالسعوديين بهذا الأمر

بوتفليقة

الجزائر.. «بوتفليقة» يستعد لتقديم استقالته

شرين ومحمد رمضان

إعلامي شهير عن "شيرين ومحمد رمضان": «متربوش ومتعلموش»

صلاح

تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

محمد رمضان

بعد اتهامه بفعل فاضح..«المهن الموسيقية» تدافع عن محمد رمضان

أرشيفية - تسول

«شحات وعايز جاتوه».. يا تدفع يا تتفضح

الرئيس السيسي

مصر تقرر استرداد إفريقيا من مخالب إسرائيل

العاهل المغربي يزور السعودية الأحد

سبب صادم وراء مقاطعة عاهل المغرب للقمة العربية

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

سفاح نيوزيلندا يطالب بهذا الأمر داخل محبسه

عرب وعالم

مجزرة
مجزرة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بعد شائعة "الاغتصاب".. بنات الأزهر يحتججن

#

شاهد.. حفل زفاف وخدمات فندقية لسجين سعودي داخل محبسه

#

"نافعة" يكشف مفاجأة عن علاقة "ترامب" بحادث نيوزيلندا

#

"أديب" يطالب القادة العرب بهذا الأمر بعد حادث نيوزيلندا

رفع سفاح نيوزيلندا، برانتون تارانت، شكوى إلى مصلحة السجون قال فيها إنه يواجه مضايقات داخل سجن يقبع فيه، وطالب بمنحه نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي السجناء.
ويقبع تارانت وراء القضبان في حبس انفرادي داخل سجن مدينة أوكلاند بنيوزيلندا منذ أن وجهت إليه تهمة بقتل 50 شخصا داخل مسجدي مدينة كرايست تشيرتش خلال هجومين نفذهما يوم 15 مارس الجاري.
وذكرت بوابة «Stuff» الإعلامية النيوزيلندية أن تارانت لا يسمح له حاليا باستقبال الزائرين وإجراء الاتصالات الهاتفية والوصول إلى التلفزيون وقراءة الصحف.
ونقلت «Stuff» عن مصدر في سجن أوكلاند قوله إن تارانت «في عزلة ويخضع للرقابة المستمرة، ويمنع من الزيارة وإجراء مكالمات».
وبموجب قانون تنظيم السجون المعمول به في نيوزيلندا، يحق للسجناء إجراء مكالمات هاتفية صادرة، وإرسال واستلام البريد، وتلقي العلاج الطبي والحصول على مستلزمات الفراش والطعام والمشروبات، ولقاء الزائرين، والوصول للمعلومات والتعليم وغيرها من الحقوق.
وينص القانون على أنه يمكن حرمان السجين من هذه الحقوق في حال وقوع حالة طارئة في السجن أو تهديد أمن السجن أو سلامة أي شخص فيه.
ومن غير المعروف ما إذا كانت حالة تارانت تستوفي تلك الشروط.
وقال الخبير القانوني من جامعة أوكلاند بيل هودج، إن شكوى تارانت يمكن أن تكون شرعية لأن «حكم القانون ينطبق على جميع السجناء».
ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة للمرة الثانية يوم 5 أبريل المقبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو: تصريح صادم لـ عمرو أديب عن أداء العمرة
» شاهد: ضبط سلاح ناري مع ثلاث فتيات بالسعودية
» "أديب" يفتح النار على سفاح نيوزيلندا لهذا السبب
» سفاح نيوزيلندا يطالب بهذا الأمر داخل محبسه
» "بن سلمان" يدشن مشروعًا عسكريًا جديدًا بالمملكة
» تونس تكشف كواليس مغادرة أمير قطر القمة العربية
» هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية
» فنانة شهيرة بطلة الأفلام الاباحية تتعرض لوعكة صحية
» سيد عبدالحفيظ يقصف جبهة الزمالك بتصريح ناري
» «عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين
» محمد صلاح: لا أهتم بلقب هداف "البريميرليغ"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك