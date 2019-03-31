"حماس": اتهام عباس للحركة بتعطيل المصالحة قلب للحقائق

31 مارس 2019 - 11:40 م

قالت حركة "حماس" في قطاع غزة، الأحد، إن اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها بأنها "تعطل المصالحة الفلسطينية، هو قلب للحقائق".



وأضافت الحركة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه: "اتهام عباس لحركة حماس بتعطيل المصالحة، قلب للحقائق وتهرب من استحقاقاتها".



وتابعت: "قدمت حماس كل ما يلزم لإتمام المصالحة، وتعاطت بشكل وطني ومسؤول مع كل الجهود، خاصة الجهود المصرية لتحقيقها، لكن في كل مرة كان الكل يصطدم بالدور المعطل لفريق عباس لأي جهد يبذل لتحقيقها".



كان الرئيس الفلسطيني اتهم خلال كلمته أمام القمة العربية التي استضافتها تونس الأحد حركة "حماس" بـأنها "تعطل المصالحة".



وأضاف: "مصر قدمت مؤخرا مقترحا (للمصالحة) وافقنا عليه ووافقت عليه حماس، لكن إلى الآن لم تطبقه حماس التي لا تريد المصالحة".

