ألمانيا.. مصرع 3 في تحطم طائرة صغيرة

31 مارس 2019 - 11:20 م

أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، مصرع 3 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم، قرب مدينة فرانكفورت، وسط البلاد.



ونقلت أسوشييتد برس عن الشرطة أن الطائرة انطلقت من فرنسا نحو بلدة ألمانيا، وتحطمت في حقل قرب قرية "أرزاوسن" (10 كم جنوب فرانكفورت)، قبل أن تشتعل فيها النيران.



وأضافت الشرطة أن الضحايا الثلاثة هم طيار وراكبان، وأنها تعمل على تحديد هوياتهم، والتحقق من عدم وجود ركاب أو ضحايا آخرين.

