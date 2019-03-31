  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:36 ص
بحث متقدم
حسام حسن

بالفيديو.. خناقة بين حسام حسن ومهاجم الزمالك

أديب

"أديب" مناشدًا المصريين: اقتدوا بالسعوديين بهذا الأمر

بوتفليقة

الجزائر.. «بوتفليقة» يستعد لتقديم استقالته

شرين ومحمد رمضان

إعلامي شهير عن "شيرين ومحمد رمضان": «متربوش ومتعلموش»

صلاح

تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

محمد رمضان

بعد اتهامه بفعل فاضح..«المهن الموسيقية» تدافع عن محمد رمضان

أرشيفية - تسول

«شحات وعايز جاتوه».. يا تدفع يا تتفضح

الرئيس السيسي

مصر تقرر استرداد إفريقيا من مخالب إسرائيل

العاهل المغربي يزور السعودية الأحد

سبب صادم وراء مقاطعة عاهل المغرب للقمة العربية

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

ألمانيا.. مصرع 3 في تحطم طائرة صغيرة

عرب وعالم

مصرع 4 في سقوط طائرة بسلوفينيا
مصرع 4 في سقوط طائرة بسلوفينيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تحطم طائرة أمريكية في ولاية أوهايو ومصرع قائدها

#

جثمان «سالا» يصل إلى الأرجنتين

#

تحطم طائرة فى كينيا ومصرع طاقمها

#

الإمارات.. مصرع 4 في حادث تحطم مروحية برأس الخيمة

أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، مصرع 3 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم، قرب مدينة فرانكفورت، وسط البلاد.
ونقلت أسوشييتد برس عن الشرطة أن الطائرة انطلقت من فرنسا نحو بلدة ألمانيا، وتحطمت في حقل قرب قرية "أرزاوسن" (10 كم جنوب فرانكفورت)، قبل أن تشتعل فيها النيران.
وأضافت الشرطة أن الضحايا الثلاثة هم طيار وراكبان، وأنها تعمل على تحديد هوياتهم، والتحقق من عدم وجود ركاب أو ضحايا آخرين.
وأضافت أنها ما تزال تعمل على تحديد هوية الضحايا إلى جانب تأكيد عدد الركاب. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لن تصدق كيف نجت هذه السيدة من حادث قطار مخيف
» بالفيديو: تصريح صادم لـ عمرو أديب عن أداء العمرة
» شاهد: ضبط سلاح ناري مع ثلاث فتيات بالسعودية
» "أديب" يفتح النار على سفاح نيوزيلندا لهذا السبب
» سفاح نيوزيلندا يطالب بهذا الأمر داخل محبسه
» "بن سلمان" يدشن مشروعًا عسكريًا جديدًا بالمملكة
» تونس تكشف كواليس مغادرة أمير قطر القمة العربية
» هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية
» فنانة شهيرة بطلة الأفلام الاباحية تتعرض لوعكة صحية
» سيد عبدالحفيظ يقصف جبهة الزمالك بتصريح ناري
» «عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك