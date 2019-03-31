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محمد صلاح: لا أهتم بلقب هداف "البريميرليغ"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ووكالات

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قال المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، اليوم الأحد، إنه لا يشغل باله ولا يهتم بلقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
جاءت تصريحات صلاح عقب الفوز الذي حققه ليفربول على توتنهام بهدفين لهدف في المسابقة المحلية.
وفي تصريح تليفزيوني، قال صلاح "أعترف بأنني لم أسجل أهدافًا لعدد من المباريات في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، لكن هناك لاعبون سجلوا نفس العدد من الأهداف التي أحرزتها".
وأضاف " يوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم".
واختتم صلاح تصريحاته بالقول "أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسمًا سيئًا، أنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".
وسجل محمد صلاح 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متساويًا مع كلا من زميله السنغالي ساديو مانى، وهاري كين مهاجم توتنهام، و الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، بينما يتصدر الأرجنتيني سيرغيو أغويرو هدافي الدوري برصيد 19 هدفًا.
يذكر أن صلاح هو الفائز بلقب هداف الموسم الماضي للدوري الإنجليزي. -

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