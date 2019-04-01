إعلامي شهير عن "شيرين ومحمد رمضان": «متربوش ومتعلموش»

01 أبريل 2019 - 12:20 ص

علق الإعلامي سيد علي، على ما يصد من حينا لأخر من الفنانه شيرين، وأخرها ما قالته في حفلة في البحريين عندما قالت" هاتكلم هنا براحتي لأن الى بيتكلم في مصر بيتحبس"، وانتقد "على " أيضا تصريحات وتصرفات الممثل محمد رمضان، وأخرها ظهوره عاريا على خشبة المسرح أثناء حفلته الأولى التي أقامها بالتجمع الخامس.



وألقي "علي " من خلال برنامج "حضرة المواطن "المذاع علي فضائية "الحدث اليوم "، باللوم علي نقابة المهن الموسيقية لأنها سمحت لمحمد رمضان بالظهور عاريا .



وقال "علي "، :" محمد رمضان مفيش عليه لوم ، اللوم علي نقابة المهن الموسيقية عشان سمحتله يظهر عريان ، اللي زي محمد رمضان و شيرين عبدالوهاب متربوش ومتعلموش".





