» سيد عبدالحفيظ يقصف جبهة الزمالك بتصريح ناري

31 مارس 2019 - 11:10 م

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، على نتيجة مبارة القمة 117 التي انتهت أمس بالتعادل الايجابي بين قطبي الكرة المصرية، قائلا، "مبروك للزمالك على نقطة التعادل ولكننا كان هدفنا المكسب في ظل الظروف التي كانت في المباراة".



وأضاف عبدالحفيظ عبر مداخلة هاتفيه مع قناة "الأهلي": الرسمية، "منذ أبريل 2004 إلى الآن، 15 عام لم نخسر أمام الزمالك في الدور الأول، نحن لم نحقق أحسن نتيجة وهي الفوز، والزمالك حقق أقصى نتيجة وهي التعادل".



واختتم: "أيمن أشرف مصاب بكدمة في ظهره، وسنتوجه إلى جنوب إفريقيا يوم الأربعاء".

