«ايميل» يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود

31 مارس 2019 - 09:48 م

أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، غدًا الإثنين، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كل من: "محمد بسام ومصطفى محمد وعاصم صلاح وأحمد جعفر وعموري وكريم طارق ومحمد رزق وعلي الفيل وأحمد سمير واسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وكابوريا واسلام اجوجو وفرانك ستيفن وتالا نداي واحمد سامي وعلي الزهدي "

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 28 هدف .