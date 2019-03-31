تصريحات عنيفة من «صلاح» ضد منتقديه

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

فتح النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، النار على معارضيه بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، بسبب غيابه عن تسجيل الأهداف.

وقال «صلاح» في تصريحات لشبكة قناة سكاي سبورتس عقب نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام اليوم الأحد: «نعم أنا لم أسجل أهدافًا في بعض المباريات، ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي، والبعض يقول عنهم إنهم يقدمون أفضل مواسم حياتهم».

وواصل حديثه، قائلًا: «هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين، لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي، ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم.. أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسمًا سيئًا».

واختتم صلاح، حديثه قائلًا: «أريد الفوز بلقب بطولة الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي».

وسجل محمد صلاح 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو نفس عدد الأهداف، التي سجلها كل من: ساديو ماني، وهاري كين، وبيير إيميريك أوباميانج، ويعتلي سيرخيو أجويرو صدارة هدافي البطولة، برصيد 19 هدفًا.

وخطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعود للصدارة مؤقتًا.


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