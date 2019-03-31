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مصر المقاصة يتعادل سلبيًا مع الجونة

الرياضة

مصر المقاصة
مصر المقاصة

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مصر المقاصة

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة لقاء مصر المقاصة مع الجونة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ27 لمسابقة الدورى العام.

شهدت المباراة قوة وندية بين الطرفين، وأهدر الفريق الفيومى العديد من الفرص المحققة بسبب عدم القدرة على إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل أمام مرمى الجونة، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 40 محتلاً المركز الخامس بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 7 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفا، وتلقت شباكه مثلهم فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.

 

 


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