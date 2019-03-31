» انفراجة حول نقل مباراة الاتحاد والأهلي إلى «المكس»

31 مارس 2019 - 09:21 م

كشف مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، حدوث انفراجة حول نقل مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي، إلى استاد المكس بدلًا من برج العرب، مع حضور الجماهير فى المباراة التى ستقام يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 بالدورى الممتاز.

كان مسئولو الاتحاد السكندرى قد طلبو الموافقة على حضور الجماهير لمساندة الفريق فى استاد حرس الحدود بالمكس وكان هناك رفضًا لمسألة قبل أن تحدث انفراجة فى الساعات الماضية بحصول زعيم الثغر على موافقة بحضور 1000 مشجع للمباراة وتمسك مسئولى النادى السكندرى بزيادة الأعداد من أجل الموافقة على نقل المباراة خاصة إن الفريق السكندرى صاحب الملعب ويرغب فى استغلال عامل الجماهير أمام الفريق الأحمر.

أوضح المصدر ذاته إن غداً الإثنين سيشهد مباحثات نهائية لإعلان القرار الرسمى بشأن ملعب مواجهة الأهلى مع الاتحاد السكندرى ومسألة زيادة أعداد الجماهير من عدمه.