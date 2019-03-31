» أياكس يشعل الصراع على لقب الدوري الهولندي

31 مارس 2019 - 08:47 م

فاز فريق أياكس أمستردام على غريمه التقليدي آيندهوفن، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الهولندي، ليشعل بهذه النتيجة الصراع على لقب البطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة، التي جرت اليوم عن فوز أوتريخت على ضيفه فينورد روتردام 3 / 2، وزفوله على ضيفه إمين 3 / صفر، في حين تعادل بريدا مع ضيفه فينلو 1 / 1.

وارتفع رصيد أياكس إلى 65 نقطة، ولكنه ظل في المركز الثاني، غير أنه قلص الفارق الذي يفصله عن أيندهوفن (المتصدر) إلى نقطتين فقط، قبل سبع مراحل على نهاية المسابقة.

وجاء الهدف الأول لأياكس عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز دانييل شفاب لاعب أيندهوفن هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21.

وتضاعفت معاناة أيندهوفن بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نصير مزراوي في الدقيقة 55.

ورغم النقص العددي، أدرك لوك دي يونج التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 58، غير أن دوسان تاديتش أعاد التقدم لأياكس من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وأنهى ديفيد نيريس على آمال أيندهوفن في التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث لأياكس في الدقيقة 90.