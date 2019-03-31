  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
أرشيفية - تسول

«شحات وعايز جاتوه».. يا تدفع يا تتفضح

الرئيس السيسي

مصر تقرر استرداد إفريقيا من مخالب إسرائيل

العاهل المغربي يزور السعودية الأحد

سبب صادم وراء مقاطعة عاهل المغرب للقمة العربية

صلاح

شاهد.. «صلاح» ينقذ ليفربول من السقوط أمام توتنهام

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

الشيخ تميم أمير قطر

هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية

أردوغان

نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية في إسطنبول

عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

معتز مطر

داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

الملك سلمان

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

إزالة 246 حالة تعد على أملاك الدولة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إزالة 80% من التعديات على النيل

#

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة

#

إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة وتشميع 3 محال

#

«صفاء الهاشم» تشن هجومًا جديدًا على العمال الوافدين: محتلون

الأراضي الزراعية

املاك الدولة

قرار إزالة

حالات تعدي

استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وأسفرت الجهود بنطاق مديريات الأمن -خلال أسبوع- عن إزالة 246 حالة تعد على أملاك الدولة ومنافع الري والأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب صادم وراء مقاطعة عاهل المغرب للقمة العربية
» أياكس يشعل الصراع على لقب الدوري الهولندي
» مصر تقرر استرداد إفريقيا من مخالب إسرائيل
» تعليق «صلاح» على هدفه القاتل أمام توتنهام
» الزمالك يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الأهلي
» ريهام سعيد تؤيد تعدد زيجات المرأة: أحسن ما تصاحب
» بابا الفاتيكان: أنشطة التبشير تقود دوما إلى طريق مسدود
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وهويسكا
» تصفية "عين" عامل على يد عاطلين
» تسمم ثلاث طالبات بالمنوفية بسبب الإندومي
» رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك