استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وأسفرت الجهود بنطاق مديريات الأمن -خلال أسبوع- عن إزالة 246 حالة تعد على أملاك الدولة ومنافع الري والأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.