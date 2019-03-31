» الزمالك يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الأهلي

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كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، قائمة الفريق لبطولة السوبر الأفريقي والتي ستقام يوم 4/4 في دولة المغرب.

وضمت القائمة كلاً من "أحمد الأحمر – محمد رمضان (هتلر) – محمد على – محمود خليل (فلفل) – هشام السبكي – محمد محسن – كريم أيمن – على هشام – يحيى الدرع – محمد علاء (لوكا) – مصطفى صادق (دونجل) – مصطفى السيد – أكرم يسرى – يحيى خالد – وسام نوار – هشام شديد بجانب الإثنين المحترفين أسامة بوغانمي – إسكندر زايد".


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