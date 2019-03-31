» ريهام سعيد تؤيد تعدد زيجات المرأة: أحسن ما تصاحب

31 مارس 2019 - 08:02 م

عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن رأيها في تعدد الزيجات بالنسبة للمرأة، وأعلنت عن مساندتها لذلك.

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها على Instagram ، مقطع فيديو لها من حلقتها فى برنامج "حفلة 11" لمقدمة البرامج سمر يسرى، وظهرت ريهام قائلة: "تعداد الزيجات بالنسبه للمرأة لا يعكس شخصية غير سوية، بالعكس يعكس شخصية محترمة لإنى ما صاحبتش"، وأشارت إلي رفضها لفكرة مصاحبة المرأة في سن كبيرة للرجل بدون زواج.

وتابعت فى ردها على سؤال سمر يسرى: هل الصداقة بين المرأة المطلقة والرجل غير محترمة؟ قائلة: "أه طبعًا، لأنهم هيتصاحبوا ومش هيلعبوا كوتشينة، والمرأة في سن كبيرة الرجل اللي هيرتبط بها مش هيبقى محتاج منها كلام حب في التليفون، وأنا ولا اتجوزت عرفي ولا اتصاحبت".

وأضافت: كثير من السيدات المطلقات يتزوجن زواجًا عرفيًا، خوفًا من فقد حضانة أبنائهن.

وتابعت ريهام قائلة: إن نظرة المجتمع اليوم للمرأة التي تتزوج أكثر من مرة مخطئة، لكن الزواج العرفي سرًا أو علاقات الصداقة يرونها تضحية فى سبيل الأولاد... ووصفت ريهام هذا بالفيلم العربي الذي لا تقتنع به نهائيًا.