داليا البحيري تثير الجدل بـ«فستان مفتوح»

31 مارس 2019 - 07:58 م

ظهرت الفنانة داليا البحيري في أحدث جلسة تصوير لها بثوب أخضر وفرو كريش الطاووس، بعد تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت "البحيري" موجة من الجدل بسبب ما وصفه رواد مواقع التواصل بارتدائها فستانا مفتوحا، الأمر الذي عرضها لانتقادات حادة، فيما شبهها البعض بمحاولة إثارة الجدل حولها مثل الفنانة رانيا يوسف من خلال إطلالتها الجريئة.

في "صرعة" غير تقليدية.. الفنانة #داليا_البحيري بثوب أخضر وفرو كريش الطاووس! ما رأيكم بها؟ pic.twitter.com/EKye0CvEku — سيدتي فن (@sayidatystars) 31 مارس 2019











