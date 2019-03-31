العلماء يكشفون وسيلة بسيطة للوقاية من سرطان الثدي

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سرطان الثدي
سرطان الثدي

خالد الشرقاوي - متابعات

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أجرى باحثون من أستراليا سلسلة من الدراسات العلمية، وبعد تحليل النتائج، وجدوا أن حوالي 30 ألف حالة من حالات سرطان الثدي يمكن الوقاية منها في السنوات الأولى.

وكشف الباحثون عن أنه حال توقف الشخص عن تناول الكحول والإبقاء على وزنه الطبيعي، فإن ذلك يؤدي إلى منع الإصابة بسرطان الثدي، وفق موقع "Medicalxpress ".

وقال الدكتور ماريت لاكسونين، القائم على الدراسة: "لقد اكتشفنا أن المستوى الحالي للسمنة يمكن أن يكون سبب أكبر نسبة من سرطانات الثدي في المستقبل، حيث سيؤدي إلى إصابة 17500 شخصًا بسرطان الثدي في العقد المقبل".

ووفقًا للخبراء، يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير إذا كان الشخص يشرب على الأقل مشروب كحولي واحد يوميًا. وأضافوا أنه يمكن الوقاية من 11600 حالة إصابة، في حال التوقف عن تناول الكحول.


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