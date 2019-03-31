» تصفية "عين" عامل على يد عاطلين

31 مارس 2019 - 07:41 م

شهدت منطقة عرب غنيم، بمدينة حلوان، واقعة مأساوية بعدما أقدم عاطلان على تصفية عين عامل، باستخدام "حجر"؛ بسبب اعتراضه على قيامهما ببيع المخدرات في الشارع أمام المارة، ما دفعهما للاعتداء عليه وتلقينه علقة ساخنة وفقء عينه بحجر، ولاذا بالفرار.

وتلقى المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها وصول المدعو "هاني.م"، 40 سنة، عامل، ومقيم بشارع الوسط، عرب غنيم، مصابًا بعاهة مستديمة بعد تصفية عينه، وجروح في أماكن متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وكل من "عمر محمود بكر الدالي"، 23 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة عرب غنيم، و"محمد.م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بنفس العنوان الأول، بسبب قيام المجني عليه بمحاولة منعهما من بيع المواد المخدرة على شريط السكة الحديد، محل الواقعة، فقاما بالاعتداء عليه وتصفية عينه بحجر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الثاني، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول الهارب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.