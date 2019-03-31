شاهد.. «صلاح» ينقذ ليفربول من السقوط أمام توتنهام

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توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا على نظيره توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

سجل النجم البرازيلى روبرتو فيرمينو، هدف التقدم لصالح ليفربول ضد توتنهام من رأسية رائعة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

أدرك لوكاس مورا، هدف التعادل لتوتنهام هوتسبير فى الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وسجل توبي ألدرفيريلد هدف الفوز لصالح ليفربول بالخطأ فى مرماه بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة بعد رأسية محمد صلاح التى تصدى لها الحارس هوجو لوريس قبل أن تصطدم بقدم المدافع البلجيكى وتسكن الشباك.

 سدد ساديو مانى كرة صاروخية لكنها مرت بجوار قائم توتنهام فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

تصدى البرازيلى أليسون بيكر، حارس ليفربول لتسديدة قوية من هارى كين قبل أن ترتدى مرة أخرى ويسددها إريكسن لينقذها المدافع روبرتسون بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يعود ليفربول صدارة جدول ترتيب  الدورى الإنجليزى بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة متفوقا بفارق نقطتين على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذى يتبقى له مباراة مؤجلة مع جاره مانشستر يونايتد، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

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