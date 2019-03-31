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تسمم ثلاث طالبات بالمنوفية بسبب الإندومي

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المنوفية

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شهدت محافظة المنوفية، واقعة تسمم لـ3 طالبات بسبب تناولهن وجبة إندومي فاسدة.

وأكد محمد صحصاح، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز أشمون بالمنوفية، أن الخط الساخن تلقى بلاغًا بواقعة إصابة طالبات مدرسة الثانوية التجارية المشتركة بحالة تسمم غذائي إثر تناول وجبة أندومى فاسدة تم على إثرها نقل إحدى الطالبات بعد شعورها بحالة إعياء لمستشفى أشمون العام لتلقى العلاج اللازم.

وأوضح أن العملية التعليمية بالمدرسة انتظمت ولم تؤثر الواقعة على سير الدراسة بالفصول.

كانت 3 طالبات بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بمركز أشمون قد أصبن بحالة تسمم غذائى وتبين بالفحص أن الطالبات كن قد تناولن وجبة اندومى فاسدة ما أدى لشعورهن بحالة إعياء وقامت سيارة إسعاف بنقلهن لمستشفى أشمون لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن، وتولت النيابة التحقيق.

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