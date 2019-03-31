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عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل بسبب المناخ

عرب وعالم

بلجيكا
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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اعتقال عشرات المشاركين في تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

تظاهر قرابة عشرة آلاف شخص، في العاصمة البلجيكية بروكسل الأحد؛ احتجاجًا على سياسات الحكومة بشأن الاحتباس الحراري.

واتخذ المتظاهرون من مقولة: "انهضي بلجيكا من أجل المناخ" شعارًا لهم، وتجمعوا أمام محطة القطارات الشمالية، في فعالية نظمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني.

وسار المحتجون في الشوارع الرئيسية للمدينة، ومروا من أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى حديقة "الخمسين"، على بعد عدة كيلومترات، ثم نظموا فعاليات داخل الحديقة، وتم تقديم معلومات حول الجهود المتعلقة بالمناخ.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب على بعضها: "لا يجب أن تكون البيئة ثمنا للاقتصاد"، و"لا يوجد كوكب آخر"، و"حافظوا على نظافة العالم".

وطالبوا الحكومة البلجيكية بأن تمنح مكافحة الاحتباس الحراري والتغير المناخي أولوية في سياساتها.

وانتقد المتظاهرون البرلمان لرفضه مشروع قرار للوصول إلى الأهداف الموضوعة بشأن المناخ، مطالبين بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وانبعاث الغازات.

وانضم للتظاهرة عدد من أعضاء مجموعات "السترات الصفراء"، لكن الشرطة أوقفتهم في جادة "آرتس لوي"، وألقت القبض على عدد منهم؛ بعد أن تسببوا بأضرار في مبانٍ مجاورة.

واتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية مكثفة في محيط مباني مؤسسات الاتخاد الأوروبي، وعلى الطرقات الرئيسية المؤدية إليها، ونصبت حواجز أمنية.

وحلقت مروحيات تابعة للشرطة فوق المتظاهرين، وتم نشر سيارات مكافحة الشغب، التي تطلق المياه، وانتهت التظاهرة سلميا.

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