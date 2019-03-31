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نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية في إسطنبول

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أردوغان
أردوغان

خالد الشرقاوي - متابعات

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يتصدر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الانتخابات المحلية في أكبر مدينة البلاد إسطنبول، فيما يتقدم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في كل من العاصمة أنقرة ومدينة إزمير وأنطاليا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن مرشح لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، يتصدر في الانتخابات المحلية باسطنبول حيث يحصد حاليا يحصد 50.96 بالمئة مقابل 46.46 بالمئة لمنافسه من "حزب الشعب الجمهوري" بعد فرز 37 بالمئة من الأصوات.

لكن في العاصمة أنقرة يتقدم مرشح من "الشعب الجمهوري" بنسبة 48.64 بالمئة مقابل 48.47 بالمئة لمنافسه من حزب "العدالة والتنمية" بعد فرز 41 بالمئة من الأصوات.

ويتصدر مرشح من "الشعب الجمهوري" في إزمير حيث يحصد 58.28 بالمئة من الأصوات مقابل 37.56 بالمئة لمرشح من "العدالة والتنمية" بعد فرز 38 بالمئة من الأصوات.

كما يتصدر مرشح من "الشعب الجمهوري" في أنطاليا حيث حصل حسب النتائج الأولية على دعم 49.91 بالمئة من الناخبين مقابل 47.55 بالمئة لمرشح من "العدالة والتنمية" بعد فرز 41 بالمئة من الأصوات.


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