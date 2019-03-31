  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:06 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. «صلاح» ينقذ ليفربول من السقوط أمام توتنهام

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

الشيخ تميم أمير قطر

هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية

أردوغان

نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية في إسطنبول

أحمد الفيشاوي وزوجته

حقيقة انفصال «كيم كاردشيان العرب» عن أحمد الفيشاوى

عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

الرئيس السيسي

عتاب من «السيسي» لزعماء العرب في قمة تونس

معتز مطر

داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

الملك سلمان

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

الرئيس التونسي قائد باجي السبسي

بالفيديو.. «السبسي» يخاطب المصريين بلسان شاعر النيل

إسرائيل تزيد مسافة الصيد في بحر غزة

عرب وعالم

إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال
بحر غزة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

"هنية" يبحث "التهدئة" مع المخابرات المصرية

#

نتنياهو يهدد بتنفيذ حملة عسكرية في غزة

#

إسرائيل تهدد بـ"دفن قادة حماس" في أنفاق غزة

#

إسرائيل من الأمم المتحدة: سندفن قادة حماس داخل الأنفاق

قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، الأحد، إن إسرائيل سمحت بزيادة مسافة الصيد في مياه القطاع من 6 أميال حتى 15 ميلًا، اعتبارًا من الإثنين.

وأوضح "عياش"، أن مسافة الصيد المسموح بها تختلف من منطقة لأخرى في القطاع؛ إذ من المقرر أن تقتصر على 6 أميال شمالي غزة، وتزيد إلى 12 ميلًا في المنطقة الوسطى، وصولًا إلى 15 ميلًا في الجنوب، وفق وكالة لأناضول.

يشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار تحركات مصرية لتثبيت تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ عدة شهور، تجري وفود مصرية زيارات متكررة لغزة والضفة الغربية وإسرائيل، للوصول إلى تهدئة في القطاع ومصالحة بين حركتي حماس وفتح.

وتسيطر حماس على القطاع منذ عام 2007، وتفرض تل أبيب حصارًا خانقًا عليه منذ ذلك الحين؛ ما تسبب بمأساة إنسانية لنحو مليوني فلسطيني، فاقمتها إجراءات اتخذتها السلطة في رام الله بقيادة فتح، في إطار خلافات سياسية حادة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بابا الفاتيكان: أنشطة التبشير تقود دوما إلى طريق مسدود
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وهويسكا
» تصفية "عين" عامل على يد عاطلين
» تسمم ثلاث طالبات بالمنوفية بسبب الإندومي
» رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»
» عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل بسبب المناخ
» إسرائيل تزيد مسافة الصيد في بحر غزة
» "الداخلية" تطلق مرحلة جديدة من "كلنا واحد"
» الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا
» "عباس": لم يعد باستطاعة الفلسطينيين التحمل
» "نصرة" عذبت ابنها حتى الموت بمساعدة العشيق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب