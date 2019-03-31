علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

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علاء مبارك
علاء مبارك

خالد الشرقاوي - متابعات

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هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسائل إعلام تنشر ما وصفه بالأكاذيب عن والده، متسائلا: "إلى متى يستمر ذلك دون مساءلة"؟

وكتب علاء على صفحته في موقع "تويتر": "تعودنا على نشر أخبار كاذبة ولكن الغريب والمؤسف عندما يأتي الكلام على لسان وزير عدل سابق دون تقديم أي أدلة على هذه المزاعم التي صرح بها في جريدة قومية".

تعودنا على نشر أخبار كاذبة ولكن الغريب والمؤسف عندما يأتى الكلام علي لسان وزير عدل سابق دون تقديم أي أدلة على هذه المزاعم والتى صرح بها فى جريدة قومية:(أموال مبارك وراء البحر وتأكدنا من تهريبها  عبر شركات دولية) إلى متى يتم نشر الأكاذيب عن الرئيس الأسبق مبارك دون أى مساءلة!

وتأتي تغريدة نجل مبارك ردًا على تصريح أدلى به وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندي، لإحدى الصحف القومية حول أموال مبارك وتهريبها إلى خارج مصر، عبر شركات دولية.


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