حقيقة انفصال «كيم كاردشيان العرب» عن أحمد الفيشاوى

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أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته

محمد فضل- متابعات

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل التي يطلق عليها «كيم كاردشيان العرب»، وهو الأمر الذي أكده حذف الفيشاوي لزوجته من على حسابه على "إنستجرام" في الوقت الذي قامت زوجته بإغلاق حسابها.

وأثار ما قام به الفيشاوي التساؤلات بين المتابعين وفتح باب التكهنات حول انفصالهما، في حين تداول آخرون منشورًا لندى الكامل، عبر حسابها على ”فيسبوك“، بأنها قررت الانفصال عن زوجها أحمد الفيشاوي.

كما أقدم الفيشاوي، على حذف آخر منشور له عبر ”إنستجرام“، والذي أشاد فيه بدعم زوجته له ووقوفها بجانبه.

وقالت ندي في المنشور الذي نسب إليها: «أعلن اليوم عن بداية إجراءات الانفصال عن زوجي أحمد فاروق الفيشاوي اللي ماشفتش معاه غير الذوق والاحترام والتفهم والوفاء والرقي وسنة كاملة من التفاني، كان صديقي، لكن ربنا مش رايد ومش نصيبي، وبالتالي رجاء منكم، ماحدش يسألني أو يكلمني أو تكتبوا حاجة، دي حياتي الشخصية والسبب موجع أكتر من أني أتكلم...«. ورغم تداول التدوينة على نطاق واسع، وتأكيد منابر إعلامية الخبر، إلا أن البعض الآخر شكك في صحته، لكن عدم تعليق الفيشاوي رغم أنه ناشط بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى تصديق كثيرين خبر الطلاق.

لكن خلال الساعات الماضية، خرج الفيشاوي لينفي الخبر، ويؤكد أنه مازال متزوجاً من ندى الكامل دون أي توضيح لما نشرته الكامل علي صفحتها، ورفض الحديث عن سبب حذفه صورتها الأخيرة التي نشرها على «انستجرام» منذ أيام، وعلق عليها بشكره لأنها تدعمه.

من جانبها، نشرت ندى الكامل صوراً تجمعها بالفيشاوي على صفحتها على «فيس بوك» ولم ترد على تعليقات تساءلت عن سبب وضعها منشور الطلاق بصفحتها ثم إزالته.

يُذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، أعلن زواجه من خطيبته ندى الكامل، بطريقة غريبة، في يوليو من العام الماضي، وذلك من خلال نشره صورة للعروس، وهي تختار حلوى وعلقّ بكلمة قائلًا ”زوجتي“.

وظهر "الفيشاوي" مع زوجته أكثر من مرة في مناسبات عامة وخاصة وأثارا الجدل بسبب ملابسها الجريئة وتبادلهما القبلات أمام الكاميرات.

ويأتي انفصال "الفيشاوي" عن زوجته- في حال تأكيده- بعد أيام قليلة من إعلان انفصال الفنانين أحمد سعد وسمية الخشاب بشكل مفاجئ أيضًا.

كما يتزامن مع الكشف عن طلاق الفنانة بسمة والدكتور عمرو حمزاوي.



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