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نقل مباريات الدوري من برج العرب إلى «المكس»

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المكس
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المكس

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، نقل جميع مباريات الدوري العام، إلى ملعب المكس بدلًا من برج العرب، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندرى، المحدد لها بعد غد الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة أمام مسئولى إستاد برج العرب، لإصالح أرضية الملعب الرئيسى، حتى يصبح جاهزا خلال الفترة المقبلة لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك بالبطولات الأفريقية، حيث سيتم إغلاق الملعب لمدة 10 أيام.

وكان اتحاد الكرة ولجنة المسابقات تعرضا لهجوم عنيف في وسائل الإعلام بسبب تمسكهما بإقامة مباراة قمة الكرة المصرية، بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب، التي أقيمت أمس السبت وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، على الرغم من تردى حالة أرضية الملعب جراء كثرة المباريات عليه في الفترة الأخيرة، ثم جاءت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة على محافظة الإسكندرية لتجعل أرضية الملعب أكثر سوءًا.


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