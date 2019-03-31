  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. «صلاح» ينقذ ليفربول من السقوط أمام توتنهام

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

الشيخ تميم أمير قطر

هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية

أردوغان

نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية في إسطنبول

أحمد الفيشاوي وزوجته

حقيقة انفصال «كيم كاردشيان العرب» عن أحمد الفيشاوى

عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

الرئيس السيسي

عتاب من «السيسي» لزعماء العرب في قمة تونس

معتز مطر

داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

الملك سلمان

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

الرئيس التونسي قائد باجي السبسي

بالفيديو.. «السبسي» يخاطب المصريين بلسان شاعر النيل

"عباس": لم يعد باستطاعة الفلسطينيين التحمل

عرب وعالم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

«الرجالة مكسوفة والمرض بينهش فيها».. سرطان الثدى يهدد المصريين

#

الكشف عن حقيقة تعرض البلاد لطقس بارد الفترة المقبلة

#

مطالبات بتعيين "وصى" على بوتفليقة.. لتدهور حالته الصحية

#

عباس يدعو الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنه لم يعد باستطاعة الفلسطينيين تحمل الوضع القائم أو التعايش معه، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ستضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية.

وقال عباس في كلمته خلال القمة العربية العادية بدورتها الـ30 في تونس اليوم: "مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم".

وأضاف: "استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها لتدمير حل الدولتين، جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معها"، مشيرا إلى مواصلة حكومة تل أبيب سياساتها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن ما قامت به الإدارة الأمريكية الحالية بقراراتها يمثل "نسفا لمبادرة السلام العربية"، وتغيرا جذريا في مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع: "لا يمكن القبول بخطة سلام لا تحترم أسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال"، محذرا من محاولات إسرائيل دفع عدد من دول العالم لنقل سفارتها إلى القدس، بما يستدعي من الجميع إعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن ثقته بأن محاولات حكومة تل أبيب تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية للعام 2002، وقال: هدف إسرائيل من احتجاز الأموال الفلسطينية ووقف الولايات المتحدة جميع مساعداتها، هو "لإجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، لكن نقول لهم، القدس ليست للبيع ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بابا الفاتيكان: أنشطة التبشير تقود دوما إلى طريق مسدود
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وهويسكا
» تصفية "عين" عامل على يد عاطلين
» تسمم ثلاث طالبات بالمنوفية بسبب الإندومي
» رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»
» عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل بسبب المناخ
» إسرائيل تزيد مسافة الصيد في بحر غزة
» "الداخلية" تطلق مرحلة جديدة من "كلنا واحد"
» الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا
» "عباس": لم يعد باستطاعة الفلسطينيين التحمل
» "نصرة" عذبت ابنها حتى الموت بمساعدة العشيق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب