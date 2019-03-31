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بيان عاجل من «نواب البحرين» بشأن استضافة «إسرائيليين» في المملكة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن مجلس النواب البحريني استنكاره استضافة "متحدثين إسرائيليين" في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، والمقرر عقده في مملكة البحرين، خلال منتصف شهر أبريل القادم.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، شدد المجلس على أن "نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، ستظل من أولويات الشعب البحريني، والشعوب العربية، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب من كافة الأراضي العربية، هو ضرورة قصوى لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، والوصول إلى السلام العادل والشامل".

وأكد المجلس "موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ، في دعم ومناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وقررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين مقرر عقده من 15 إلى 18 أبريل/ نيسان 2019، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.

وأفاد العضو في البرلمان الكويتي عبد الله الكندري، بأن وزير التجارة والصناعة خالد الرضوان، قرر عدم المشاركة في "مؤتمر ريادة الأعمال"، استجابة لمطالب برلمانية.

وقال الكندري في تغريدة نشرها على "تويتر": "أشكر استجابة الوزير خالد الروضان بعد اتصال هاتفي معه، وتأكيده لي أنه قرر عدم المشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين واعتذاره عن حضور الفعالية".


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