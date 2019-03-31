20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمى طولان استعدادًا للمباراة الهامة أمام الأهلى، والمقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء 2 إبريل على ملعب برج العرب، فى إطار منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري العام.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: الهانى سليمان و محمود الزنفلى
خط الدفاع: أحمد توفيق و محمود شعبان و هشام صالح و محمد أنور و محمود رزق و سليفا وكريم الديب و السيد سالم
خط الوسط: أحمد نبيل مانجا و نور السيد و كريم ممدوح و فوزى الحناوى و عمار حمدى
خط الهجوم: خالد قمر و رزاق سيسيه و تونى سليفا و محمد جدو
بينما يغيب عن الفريق كلاً من محمد عبد الرازق بازوكا للإيقاف وصبحى سليمان و محمد عبد المجيد و احمد داودا و محمد ناصف و صبرى رحيل و محمد عادل و توشكا.
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