20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

31 مارس 2019 - 06:09 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمى طولان استعدادًا للمباراة الهامة أمام الأهلى، والمقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء 2 إبريل على ملعب برج العرب، فى إطار منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان و محمود الزنفلى

خط الدفاع: أحمد توفيق و محمود شعبان و هشام صالح و محمد أنور و محمود رزق و سليفا وكريم الديب و السيد سالم

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا و نور السيد و كريم ممدوح و فوزى الحناوى و عمار حمدى

خط الهجوم: خالد قمر و رزاق سيسيه و تونى سليفا و محمد جدو

بينما يغيب عن الفريق كلاً من محمد عبد الرازق بازوكا للإيقاف وصبحى سليمان و محمد عبد المجيد و احمد داودا و محمد ناصف و صبرى رحيل و محمد عادل و توشكا.