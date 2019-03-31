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العاهل البحريني يصدر 6 أوامر ملكية جديدة

عرب وعالم

العاهل البحريني
العاهل البحريني

خالد الشرقاوي - متابعات

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أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، 6 أوامر ملكية جديدة، بمرسوم رقم (26) لسنة 2019، وتشمل تعيين وكيلين مساعدين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المادة الأولى تقول إنه يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من آمنة أحمد راشد الرميحي وكيلاً مساعدًا للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، ومريم عدنان عبدالله الأنصاري وكيلاً مساعدًا للمتابعة والتنسيق.

وتقول المادة الثانية، إن المرسوم الملكي إنه على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وشملت القرارات المرسوم رقم (27) لسنة 2019 بتعيين رئيس تنفيذي ونائب رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وجاء في المادة الأولى من المرسوم انه يعين السيد ناصر سلطان السويدي رئيسا تنفيذيا للهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة وكيل وزارة.

وتقول المادة الثانية، إنه يعين السيد فيحان محمد الفيحاني نائبا للرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعلاقات الدولية في الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة وكيل مساعد، بينما يقضي المرسوم رقم 28 بتعيين مدير عام في جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وذكرت المادة الأولى أنه يعين الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة مديرا عاما للتسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، كما صدر المرسوم رقم (29) لسنة 2019 بتعيين نائب رئيس تنفيذي في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

كما صدر مرسوما ملكيا رقم (30) لسنة 2019 بتعيين مدير عام في وزارة شئون الإعلام، والمرسوم رقم (31) لسنة 2019 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.


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