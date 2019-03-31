بالفيديو.. «السبسي» يخاطب المصريين بلسان شاعر النيل

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وجه الرئيس التونسي، قائد باجي السبسي، رئيس أعمال القمة العربية الثلاثون، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، قبل إعطائه الفرصة لإلقاء كلمة مصر في أعمال القمة العربية الثلاثون.

وقال السبسي، أرغب في البداية أن أتوجه بالتحية للشعب المصري الأبي وأذكر البيت الخالد الذي قاله حافظ إبراهيم في شعره العظيم ” كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق”.

وانطلقت في تونس اليوم أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بمشاركة الزعماء العرب وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتى تناقش عدة قضايا بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.

وكان وزراء الخارجية العرب قد اختتموا اجتماعهم التحضيري للقمة، بتأكيد التمسك بالسيادة السورية على الجولان، والتشديد على رفض التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

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