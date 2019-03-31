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بدء فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التركية

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الانتخابات التركية
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خالد الشرقاوي - متابعات

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بدأت عملية الفرز الأولية للأصوات في الانتخابات المحلية التركية بمراكز الاقتراع، إثر إغلاق الصناديق في تمام الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 تغ)، وسط ترقب النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات.

وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، فإن عملية التصويت بدأت في 32 ولاية من الولايات الواقعة شرقي وجنوب شرقي تركيا ومنطقة البحر الأسود، الساعة 07.00 (04.00 تغ) صباح اليوم الأحد، وانتهت في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.

وبدأت الولايات التركية الأخرى عملية التصويت فيها الساعة الـ08.00 بالتوقيت المحلي وانتهت بحلول الساعة الـ17.00 عصرًا، لتغلق صناديق الاقتراع في عموم الولايات التركية البالغة 81 ولاية بهذا التوقيت.

وتحظر اللجنة العليا للانتخابات نشر الأخبار والتعليقات والمقالات بقصد الترويج والتي من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية بحرية تامة بعد الساعة الـ18.00 بالتوقيت المحلي.

كما تحظر اللجنة على وسائل الإعلام والإذاعات نشر كل ما يتعلق بالانتخابات سوى البيانات والأخبار الصادرة عنها، في الفترة ما بين الساعة 18.00-21.00 بالتوقيت المحلي.

وبحلول الساعة 21.00 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي سيتم رفع الحظر عن كل ما يتعلق بالانتخابات، فيما تمنح القوانين التركية الصلاحية للجنة العليا للانتخابات برفع الحظر عن النشر قبل هذا التوقيت.

وتنافس في الانتخابات 12 حزبًا، هي "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".

وانتخب المواطنون الأتراك في انتخابات الأحد، رؤساء بلديات المدن والأقضية وأعضاء مجالسها بالإضافة إلى مخاتير الأحياء ولجان الحكماء.


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