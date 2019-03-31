تكنوليس تتصدر شركات التأجير التمويلي

31 مارس 2019 - 06:01 م



وقعت شركة تكنوليس للتأجير التمويلي، 18 عقدًا بقيمة 3.7 مليار جنيه، خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتتصدر القطاع بحصة سوقية 26.2%.

وكشف أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية أن الحصة السوقية لشركة كوربليس للتأجير التمويلي – مصر بلغت 18.6% بعدد 54 عقدا بقيمة 2.6 مليار جنيه.

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة جي بي للتأجير التمويلي بعدد 44 عقدا وبقيمة 1.5 مليار جنيه وبحصة سوقية قدرها 10.9%، ثم شركة المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلي بحصة سوقية قدرها 8.98% وعدد 58 عقدا بقيمة 1.2 مليار جنيه.





