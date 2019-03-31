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تكنوليس تتصدر شركات التأجير التمويلي

مال وأعمال

تكنولوليس
تكنواليس

عصام الشربيني

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"الرقابة المالية" تصدر معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي


وقعت شركة تكنوليس للتأجير التمويلي، 18 عقدًا بقيمة 3.7 مليار جنيه، خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتتصدر القطاع بحصة سوقية 26.2%.
وكشف أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية أن الحصة السوقية لشركة كوربليس للتأجير التمويلي – مصر بلغت 18.6% بعدد 54 عقدا بقيمة 2.6 مليار جنيه.
وجاءت في المرتبة الثالثة شركة جي بي للتأجير التمويلي بعدد 44 عقدا وبقيمة 1.5 مليار جنيه وبحصة سوقية قدرها 10.9%، ثم شركة المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلي بحصة سوقية قدرها 8.98% وعدد 58 عقدا بقيمة 1.2 مليار جنيه.


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