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مسئول بـ"صندوق النقد":

الحرب التجارية الأمريكية الصينية أكبر خطر على العالم

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أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي،أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل أكبر خطر على الاستقرار العالمي، مضيفًا أن إرساء الاستقرار المالي ضروري للتعامل مع الصدمات على صعيد الاقتصاد الكلي في أوروبا.

وقال ليبتون خلال مؤتمر في لشبونة "بوضوح، هذا ليس شأن أوروبا وحدها، والولايات المتحدة بحاجة إلى ترتيب بيتها ماليًّا كذلك. التوترات التجارية الأمريكية – الصينية تشكل أكبر خطر على الاستقرار العالمي".

وأثرت الحرب التجارية الدائرة -التي بدأت قبل نحو ثمانية أشهر- على تدفق بضائع بمليارات الدولارات بين البلدين.


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