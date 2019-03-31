«جروس» يشيد بثلاثي الزمالك

31 مارس 2019 - 05:55 م

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الإشادة بثلاثى الفريق حازم إمام، ومحمد عبدالغنى وعبد الله جمعة، بعد أدائهم المميز فى مباراة القمة 117، أمام الأهلي التى جمعتهما أمس السبت، على ملعب برج العرب، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتحدث جروس، مع حازم خلال جلسته مع اللاعبين وطالبهم بتقديم التحية له على أدائه وقيادته للفريق أمس، كما نال محمد عبدالغني وعبدالله جمعة إشادة وتحية اللاعبين على آدائهم وتقديمهما مباراة طيبة.

ويستعد الزمالك، لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الأسبوع 24 من عمر مسابقة الدورى.