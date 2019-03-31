  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. «صلاح» ينقذ ليفربول من السقوط أمام توتنهام

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

الشيخ تميم أمير قطر

هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية

أردوغان

نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية في إسطنبول

أحمد الفيشاوي وزوجته

حقيقة انفصال «كيم كاردشيان العرب» عن أحمد الفيشاوى

عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

الرئيس السيسي

عتاب من «السيسي» لزعماء العرب في قمة تونس

معتز مطر

داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

الملك سلمان

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

الرئيس التونسي قائد باجي السبسي

بالفيديو.. «السبسي» يخاطب المصريين بلسان شاعر النيل

إسرائيل: البرازيل فتحت ملحقية دبلوماسية في القدس

آخر الأخبار

القدس
القدس

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

رومانيا تعلن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

#

إسرائيل تهدم 3 منازل لفلسطينيين في القدس الشرقية

#

السفير الأمريكي بإسرائيل يكشف موعد إعلان «صفقة القرن»

#

انتخابات مبكرة في إسرائيل أبريل القادم

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن البرازيل فتحت ملحقية دبلوماسية لها في القدس.

ونشر كاتس اليوم على حسابه في "تويتر" صورة تجمعه بنظيره البرازيلي، أرنستو أراوجو، وعلق عليها بشكر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ووزير خارجيته على "فتح مكتب دبلوماسي في القدس"، مضيفا أن "إسرائيل والبرازيل صديقتان حقيقيتان تتشاركان قيما وستواصلان تعزيز التعاون بينهما".

من جانبه أكد وزير الخارجية البرازيلي أرنستو أراوجو في بيان له أن بلاده قررت إنشاء مكتب في القدس بهدف دعم مشاريع في مجالات "التجارة والاسثمارات والتكنولوجيا والابتكار"، مشيرا إلى أن المكتب الجديد سيقدم الخدمات "كجزء من سفارة البرازيل في إسرائيل"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وسبق أن قال الرئيس البرازيلي إنه سيفتتح مكتبا تجاريا لبلاده في القدس أثناء زيارته إسرائيل، مشيرًا إلى أن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا يزال قيد البحث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بابا الفاتيكان: أنشطة التبشير تقود دوما إلى طريق مسدود
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وهويسكا
» تصفية "عين" عامل على يد عاطلين
» تسمم ثلاث طالبات بالمنوفية بسبب الإندومي
» رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»
» عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل بسبب المناخ
» إسرائيل تزيد مسافة الصيد في بحر غزة
» "الداخلية" تطلق مرحلة جديدة من "كلنا واحد"
» الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا
» "عباس": لم يعد باستطاعة الفلسطينيين التحمل
» "نصرة" عذبت ابنها حتى الموت بمساعدة العشيق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب