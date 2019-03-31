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الحكومة تتيح 1.5 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات

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قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات إنه تم ضح نحو 1.5 مليار جنيه من صندوق تنميه الصادرات في إطار سداد مستحقات المصدريين والتي وصلت الي نحو 22 مليار جنيه.
وأكد في بيان أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات من المقرر أن يجتمع خلال عشرة أيام لإقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية. وأشار إلي أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع خلال العام الحالي لنحو 6.5 مليار دولار، موضحا أن استراتيجية المجلس تستهدف الوصول بصادرات القطاع الي 13.4 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وذكر أنه من المقرر تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية اعتبارا من العام المالى الجديد الذى يبدا فى يوليو القادم، حيث سيتم تخصيص 6 مليار جنيه للحوافز التصديرية، مقسمة إلي 40% يتم صرفها نقدا، و30%مستحقات حكومية، و30%مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات.
من جانبه قال خالد الميقاتي رئيس جمعية تنميه الصادرات أنه تم الاتفاق مع 4 شركات روسية لتسهيل دخول المنتجات المصرية ومواجهة أي معوقات تواجه دخول الصادرات المصريه من الصناعات الكيماويه للسوق الروسي مشيرا الي انه تم مخاطبه والاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصه في سان بطرسبرج للقيام بدور المسوق لصالح الشركات المصرية.
ومن المقرر أن يقوم المجلس بتسيير أولي بعثاته التجارية إلي روسيا خلال الفترة من 12-16 سبتمبر المقبل.


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