  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. «صلاح» ينقذ ليفربول من السقوط أمام توتنهام

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

الشيخ تميم أمير قطر

هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية

أردوغان

نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية في إسطنبول

أحمد الفيشاوي وزوجته

حقيقة انفصال «كيم كاردشيان العرب» عن أحمد الفيشاوى

عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

الرئيس السيسي

عتاب من «السيسي» لزعماء العرب في قمة تونس

معتز مطر

داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

الملك سلمان

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

الرئيس التونسي قائد باجي السبسي

بالفيديو.. «السبسي» يخاطب المصريين بلسان شاعر النيل

إيران تبدأ بإصدار تأشيرات السفر مجانًا للعراقيين

عرب وعالم

علم إيران
علم إيران

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تصدر عقوبات جديدة على إيران

#

الزواج الأبيض يغزو إيران.. "شباب وفتيات بدون زواج"

#

امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق

#

القبض على «أفريقي» بتهمة تزوير تأشيرات السفر

إسرائيل

العراق

إيران

البرازيل

القدس

أعلنت السفارة الإيرانية في بغداد، اليوم عن بدء إصدار تأشيرات دخول (فيزا) مجانًا، للمواطنين العراقيين الذين يرغبون بالسفر إلى إيران، اعتبارًا من الأول من أبريل.

وذكر بيان للسفارة الإيرانية، أنها "وجميع القنصليات الإيرانية في العراق ستبدأ بإصدار تأشيرات مجانية للعراقيين الذين يعتزمون السفر إلى إيران اعتبارا من الأول من أبريل".

وأضاف البيان، أن "ذلك بناء على كتاب وزارة الخارجية الإيرانية الموجه لها بتاريخ 30 مارس 2019 والبيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني إلى العراق في الـ 11 من الشهر الماضي".

وأشار البيان، إلى أن "كتاب وزارة الخارجية نص على إصدار تأشيرات الدخول لرعايا البلدين دون أخذ رسوم السمات"، وبين أنه لن يتم استحصال أي رسوم أخرى بهذا الصدد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بابا الفاتيكان: أنشطة التبشير تقود دوما إلى طريق مسدود
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وهويسكا
» تصفية "عين" عامل على يد عاطلين
» تسمم ثلاث طالبات بالمنوفية بسبب الإندومي
» رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»
» عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل بسبب المناخ
» إسرائيل تزيد مسافة الصيد في بحر غزة
» "الداخلية" تطلق مرحلة جديدة من "كلنا واحد"
» الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا
» "عباس": لم يعد باستطاعة الفلسطينيين التحمل
» "نصرة" عذبت ابنها حتى الموت بمساعدة العشيق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب