«عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

قال عاصم عبدالماجد، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"، إنه من المحال أن تتوحد الحركات الإسلامية في كيان واحد لأنها تختلف عن بعضها في الأصول التي قامت عليها.

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا الاختلاف في الأصول هو الذي يؤدي إلى مزيد من الانشقاقات في صفوف الحركات الإسلامية".

وتابع: "الأصول التي قامت عليها الحركات الإسلامية هي من صنع مشايخ الإسلاميين والقليل منها لم يكن لها علاقة بالدين أساسًا".

وأشار إلى أن "الإسلاميين يختلفون مع بعضهم البعض في الأصول التي قاموا عليها"، لافتًا إلى أن "أصولاً وضعها لهم مشايخهم وأقنعوهم أنها أصول الدين وتعاقدوا عليها، فلما اختلفت أصول كل جماعة عن غيرها تفرقوا واستحال اجتماعهم، لأنه لا يمكن الاجتماع مع وجود خلاف في الأصول كما نعلم".

واعتبر عبدالماجد أن "أصول الحركات الإسلامية هي اجتهادية منهم ولم تكن صحيحة"، قائلاً "الأصول هي أمور استحسنوها باجتهاد منهم لم يكن صحيحًا".

وأكد عبد الماجد، أن "القليل من أصول الحركات الإسلامية لم يكن له علاقة بالدين، متابعًا: "القليل منها لم يكن له علاقة بالدين أساسًا".

وكان عبدالماجد دأب على مهاجمة الحركات الإسلامية خاصة جماعة "الإخوان المسلمين"، منتقدًا في الوقت ذاته الضعف الذي وصل إليه التيار الإسلامي بجميع حركاته بعد عزل جماعة الإخوان من الحكم.