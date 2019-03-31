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"شاكر": لدينا خطط ربط كهربائي حتى عام 2050

الحياة السياسية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

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 قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن مصر تضع خططا للربط الكهربائي مع عدد من الدول حتى عام 2050.
وأوضح خلال حضوره  اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الربط الكهربائي مع السعودية حقق طفرة في سد العجز ويصل حجم التبادل إلى 3000 ميجاوات.

وكشف شاكر، أن مصر "تنتظر عودة الأوضاع إلى طبيعتها في سوريا لربطها بشبكة الكهرباء".

وأفاد شاكر أن المسئولين العراقيين أبدوا إعجابهم بالتجربة المصرية في حل أزمة الكهرباء، وطالبوا بالاستفادة منها في التغلب على المشكلات الشبيهة في بلادهم.

وشرح وزير الكهرباء أمام النواب، أن مصر تخطط لزيادة شبكات الربط مع الدول العربية والافريقية، كما تبحث تصدير التيار إلى أوروبا عبر قبرص.

وأضاف "افريقيا يوجد بها طاقة متجددة كبيرة جدا، إذ أن منطقة حوض نهر الكونغو تستطيع أن تولد 300 جيجاوات، أي 150 ضعفًا ما ينتج من السد العالي؛ وتكلفة الكيلوات في هذه المنطقة تبلغ من 30 إلى 40 سنتا وهذا رقم ضئيل جدا بالقياس للسعر العالمي


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