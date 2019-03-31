الإعلام والتنمية المستدامة.. كتاب جديد لـ"هويدا مصطفى"

31 مارس 2019 - 05:45 م

صدر حديثًا عن دار تشرين للنشر والتوزيع، للدكتورة هويدا مصطفى، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية جامعة القاهرة، كتاب جديد، تحت عنوان «الإعلام.. والتنمية المستدامة نحو علاقة تفاعلية».

ويأتي هذا الكتاب من منطلق مجموعة من القضايا شديدة الارتباط بمفهوم وأبعاد التنمية المستدامة، ودور الإعلام في تحقيق مفهوم استدامة التنمية، الذي يتطلب مزيدًا من التفاعل والمشاركة الإيجابية للمواطنين، وتنمية وعيهم بإدراك هذا المفهوم.

وقالت هويدا، إن هذا الكتاب يأتي منذ أن شهد العالم الانطلاق الرسمي لخًطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها السبعة عشر وغايتها المائة وتسع وستين في يناير 2016، التي اعتمدها قادة العالم في القمة العالمية التي عقدت في سبتمبر 2015.

وأضافت هويدا، أن قضية التنمية المستدامة أصبحت محور اهتمام الحكومات والدول المختلفة، حيث إنَّ التنمية المستدامة عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية والاقتصادية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة في الحصول على احتياجاتها، إذ هيَّ مفهوم شامل يتضمن البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني والتشريعي، فضلاً عن البعد التكنولوجي.

وأشارت هويدا، إلى أن وسائل الإعلام تستطيع أن تقوم بدور فعال في المعاونة على تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، حيثُ يصبح نجاح هذه الخطط مَرهونًا بالمشاركة الإيجابية للقوى المجتمعية التي يحفزها الإعلام من خلال تنمية الوعي والتثقيف والتربية ونشر المعلومات والمعرفة ومواجهة التحديات والمعوقات التي تقفُ حائلاً دون تحقيق هذه الأهداف.