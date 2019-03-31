"بومبيو": واشنطن لن "تقف مكتوفة الأيدي" إذا واصلت موسكو "زيادة التوتر" في فنزويلا

31 مارس 2019 - 05:43 م

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نظيره الروسي سيرجي لافروف، من أن الولايات المتحدة لن تقف "مكتوفة الأيدي" إذا استمرت روسيا "في زيادة التوتر في فنزويلا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن "استمرار تدخل العسكريين الروس لدعم النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو في فنزويلا يهدد بإطالة معاناة الشعب الذي يدعم بغالبيته الساحقة الرئيس المؤقت خوان جوايدو".

وأورد البيان أن بومبيو دعا روسيا إلى "التخلي عن سلوكها غير البنَّاء والانضمام إلى الغالبية الساحقة من دول الغرب التي تريد مستقبلًا أفضل للشعب الفنزويلي".

ولا تزال فنزويلا تعاني أسوأ أزمة في تاريخها وسط انهيار اقتصادي ومالي ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.

في المقابل، يحظى مادورو بدعم روسيا والصين -أبرز دائني النظام الفنزويلي- اللتين تدافعان عنه بشكل منهجي في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي





