  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر05:52 م
بحث متقدم
عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: صول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

صلاح وتوتنهام

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتوتنهام

الرئيس السيسي

عتاب من «السيسي» لزعماء العرب في قمة تونس

معتز مطر

داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

الملك سلمان

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

إلغاء بنزين 92..

الحكومة تؤجل زيادة سعر بنزين 95 إلى هذا الموعد

أمير قطر

شاهد.. لحظة انسحاب أمير قطر من القمة العربية

أرشيفية

المحاصيل المصرية تغزو الأسواق التركية

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

محمد بديع

المحكمة تواجه "بديع" بفيديو صادم خلال محاكمته

"بومبيو": واشنطن لن "تقف مكتوفة الأيدي" إذا واصلت موسكو "زيادة التوتر" في فنزويلا

عرب وعالم

امريكا
امريكا

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

موسكو تحث واشنطن على عدم دفع فنزويلا إلى حرب أهلية

#

منافس نتنياهو: لن أتردد في ضرب إيران

#

موسكو تعثر على "قذيفة" بين أمتعة دبلوماسي أمريكي

#

16 نائبا ينتقدون ترامب في أزمة فنزويلا

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نظيره الروسي سيرجي لافروف، من أن الولايات المتحدة لن تقف "مكتوفة الأيدي" إذا استمرت روسيا "في زيادة التوتر في فنزويلا".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن "استمرار تدخل العسكريين الروس لدعم النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو في فنزويلا يهدد بإطالة معاناة الشعب الذي يدعم بغالبيته الساحقة الرئيس المؤقت خوان جوايدو".
وأورد البيان أن بومبيو دعا روسيا إلى "التخلي عن سلوكها غير البنَّاء والانضمام إلى الغالبية الساحقة من دول الغرب التي تريد مستقبلًا أفضل للشعب الفنزويلي".
ولا تزال فنزويلا تعاني أسوأ أزمة في تاريخها وسط انهيار اقتصادي ومالي ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.
في المقابل، يحظى مادورو بدعم روسيا والصين -أبرز دائني النظام الفنزويلي- اللتين تدافعان عنه بشكل منهجي في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق مبادرة "حجر في كل بيت"
» عقوبات رادعة لرئيس مأمورية الضرائب
» نواب يطالبون "تيريزا ماي" بتحديد موعد استقالتها
» تجديد حبس قاتل صديقه في عرس شعبي
» رسالة أمير قطر لـ«السبسي» بعد الانسحاب من القمة العربية
» تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا أمام كاريف
» بابا الفاتيكان يترأس قداسًا بالمغرب بحضور آلاف المسيحيين
» ديربي إسكتلندا.. سيلتك يهزم رينجرز 1/2
» داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»
» أول مسابقة مصرية للشركات الناشئة السياحية
» السعودية تتفوق على روسيا في توريد الخام إلى الصين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب