7 سنوات لـ 5 متهمين قتلوا عمتهم لشكهم في سلوكها

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامهم في القضية رقم 7081 لسنة 2018 جنايات البدرشين بقتلهم عمتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وفقا لأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات انه في واقعة قتل سيدة بالبدرشين على يد أبناء أشقائها عن الدافع وراء ارتكاب الجريمة، حيث تبين أن المتهمين شكوا في سلوك المجني عليها فبيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص منها.

كما أن المتهمين "أقارب" ذهبوا إلى مكان تواجد عمتهم وانقضوا عليها وشلوا حركتها وطوقوا يديها بحبل، جاذبين طرفيه قاصدين إنهاء حياتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.