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حبس موظف 4 أيام لاتهامه بسرقة خزينة عمله

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ذمة القضية

أمرت نيابة النزهة، بحبس موظف، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة عمله.

والبداية تعود عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من "صاحب مكتب محاسبة"، كائن بدائرة القسم، يفيد اكتشافه كسر خزينة الشركة، وسرقة مبلغ مالي.

وأسفرت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، موظف حسابات بذات الشركة، 24 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه نظرًا لعمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها تمكن من مغافلته، والاستيلاء على مفتاح الشركة، وعقب انصراف جميع العاملين تمكن من دخول الشركة وكسر الخزينة، وسرقة المبلغ المالي المشار إليه وفر هاربًا.

تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه جزءا من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.


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