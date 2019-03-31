» رسالة أمير قطر لـ«السبسي» بعد الانسحاب من القمة العربية

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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

خالد الشرقاوي - متابعات

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وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، وذلك بعد مغادرته المفاجئة للدورة الـ 30 للقمة العربية، اليوم الأحد.

وبعث أمير قطر، برقية إلى الرئيس التونسي أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به من حفاوة وتكريم خلال وجوده في تونس للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثلاثين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب العربية.
وغادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، القمة العربية، قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.
وبحسب راديو "موزاييك" التونسي، فإن "الأمير تميم غادر القمة فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية"، دون المزيد من التفاصيل. 
وبدورها، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "أمير البلاد المفدي يغادر مدينة تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين".
وانطلقت اليوم الأحد في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.
وبحثت القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.

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