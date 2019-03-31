  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر05:52 م
بحث متقدم
عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: صول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

صلاح وتوتنهام

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتوتنهام

الرئيس السيسي

عتاب من «السيسي» لزعماء العرب في قمة تونس

معتز مطر

داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

الملك سلمان

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

إلغاء بنزين 92..

الحكومة تؤجل زيادة سعر بنزين 95 إلى هذا الموعد

أمير قطر

شاهد.. لحظة انسحاب أمير قطر من القمة العربية

أرشيفية

المحاصيل المصرية تغزو الأسواق التركية

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

محمد بديع

المحكمة تواجه "بديع" بفيديو صادم خلال محاكمته

تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا أمام كاريف

الرياضة

تشيلسى
تشيلسى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سلة الأهلي تتأهل إلى نهائي كأس مصر

#

الإنتاج الحربي يحقق فوزًا مثيرًا على الجونة

#

سلة الأهلي تهزم الزمالك 70/ 69

#

ولفرهامبتون يحقق فوزًا مثيرًا على ليستر سيتي

تشيلسي

المصريون

كارديف

حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على حساب كارديف سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الانجليزي.

وأنعش تشيلسي آماله في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة وحيدة عن فرق المربع الذهبي.

في المقابل، تجمد رصيد كارديف سيتي، الذي تلقى خسارته التاسعة عشر في البطولة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 28 نقطة، ليبقى في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق خمس نقاط خلف مراكز الأمان.

وشهدت المباراة العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، التي كانت تصب كلها في مصلحة تشيلسي، الأمر الذي اثار جماهير كارديف التي احتشدت في المدرجات، وكذلك نيل وارنوك مدرب الفريق.

وتغاضي الحكم كريج باوسون عن احتساب أكثر من ركلة جزاء لكارديف، فيما احتسب هدفا مثيرا للجدل للفريق اللندني، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين.

وبادر كارديف بالتسجيل عبر لاعبه فيكتور كاماراسا في الدقيقة 46، لكن سيزار أزبيليكويتا أدرك التعادل لتشيلسي في الدقيقة 84 بهدف كشفت عنه الإعادة التليفزيونية وقوع اللاعب الإسباني في مصيدة التسلل بمسافة بعيدة للغاية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرز روبن لوفتوس تشيك هدف الفوز القاتل لتشيلسي، ليعيد البسمة إلى جماهير الفريق الأزرق التي أصيبت بخيبة أمل عقب تعادله مع وولفرهامبتون وخسارته أمام إيفرتون في المرحلتين الماضيتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق مبادرة "حجر في كل بيت"
» عقوبات رادعة لرئيس مأمورية الضرائب
» نواب يطالبون "تيريزا ماي" بتحديد موعد استقالتها
» تجديد حبس قاتل صديقه في عرس شعبي
» رسالة أمير قطر لـ«السبسي» بعد الانسحاب من القمة العربية
» تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا أمام كاريف
» بابا الفاتيكان يترأس قداسًا بالمغرب بحضور آلاف المسيحيين
» ديربي إسكتلندا.. سيلتك يهزم رينجرز 1/2
» داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»
» أول مسابقة مصرية للشركات الناشئة السياحية
» السعودية تتفوق على روسيا في توريد الخام إلى الصين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب