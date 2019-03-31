» تجديد حبس قاتل صديقه في عرس شعبي

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه بمدينة السلام، بعد حضورهما حفل عرس شعبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أن قوات قسم شرطة السلام، ألقت القبض على المتهم بقتل صديقه فى مشاجرة بينهما بحفل زفاف وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب فى العقد الرابع من العمر، مصابا بعدة طعنات وتوفى فور وصوله المستشفى.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن شابًا يدعى محمد. م، ونشبت مشاجرة بينه وبين آخر عقب حضورهما حفل زفاف، وقام على إثرها الأخير بطعنه وتوفى فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


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