» نواب يطالبون "تيريزا ماي" بتحديد موعد استقالتها

31 مارس 2019 - 05:22 م



تواجه تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا ضغوطًا لتحديد موعد لتقديم استقالتها كثمن لتأييد نواب بحزبها لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه ورفضه البرلمان مرتين.



وكان من المقرر أن يناقش النواب، ، الخطوات المقبلة للحكومة، بما في ذلك الموعد المؤجل للخروج، إذ اقترحوا تعديلات، من بينها انتزاع السيطرة على العملية من الحكومة.



والتعديلات ليست ملزمة قانونًا، لكنها تشكل ضغطًا سياسيًّا على ماي لتغير مسارها.



وكان موعد خروج بريطانيا من التكتل هو يوم 29 مارس الماضي ، لكن ماي تمكنت من تأجيله خلال محادثات مع الاتحاد الأوروبي.



والآن، إذا وافق البرلمان على اتفاق ماي فسيكون موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي هو 22 مايو القادم ، وإذا فشلت في تمرير الاتفاق فسيكون أمام بريطانيا مهلة حتى يوم 12 أبريل لتقديم خطة جديدة أو لإقرار الخروج دون اتفاق لتسهيل العملية الانتقالية وتجنب صدمة اقتصادية..





