  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: صول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

صلاح وتوتنهام

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتوتنهام

الرئيس السيسي

عتاب من «السيسي» لزعماء العرب في قمة تونس

معتز مطر

داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

الملك سلمان

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

إلغاء بنزين 92..

الحكومة تؤجل زيادة سعر بنزين 95 إلى هذا الموعد

أمير قطر

شاهد.. لحظة انسحاب أمير قطر من القمة العربية

أرشيفية

المحاصيل المصرية تغزو الأسواق التركية

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

محمد بديع

المحكمة تواجه "بديع" بفيديو صادم خلال محاكمته

عقوبات رادعة لرئيس مأمورية الضرائب

قضايا وحوادث

براءة رئيس هيئة الأوقاف من عدم تنفيذ حكم قضائي
براءة رئيس هيئة الأوقاف من عدم تنفيذ حكم قضائي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رئيس مصلحة الضرائب لـ"المتهربين": "كده كده هاجيبكم"

#

لهذا السبب.. الضرائب تهدد بالحجز على «كهرباء الصعيد»

#

الداخلية تفتح ملفات 9 فنانين لتهربهم من الضرائب

#

10 ملايين جنيه غرامة في حالة عدم كتابة السعر على المنتج

الضرائب

عقوبات

محكمة

غرّمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مأمورية الضرائب العامة بسوهاج سابقًا، بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره الوظيفي، وذلك لارتكابه 10 مخالفات إدارية تمثلت في حرمانه شخصًا من الترقية، واستعمل القسوة ضد أحد الممولين وأحدث عاهة مستديمة، وتركيب كاميرات دون علم رئاسته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، واطمأنت المحكمة لثبوت 10 مخالفات في حق المحال، بأن أصدر أمرا إداريا بعرض الملفات الضريبية عليه، والتى يزيد صافي ربحها على 25 ألف جنيه، بالمخالفة للتعليمات والتى اشترطت أن يكون الربح 50 ألف جنيه، فضلًا عن أنه لم يقم بترشيح موظفين كمدير شئون رغم أحقيتهما في هذا المنصب.

وأثبتت التحقيقات تغيبه أيضا عن العمل بدون إجازة رسمية، كما أرسل إشارة تليفونية لمركز التدريب بالقاهرة لرفض حضور موظف دورة تدريبية رغم استحقاقه لها، وادعا أنه المراجع الوحيد بالعمل، بالمخالفة للحقيقة بغية تنفيذ استبعاده من الدورة عنوة.

كما ثبت يقينًا مخالفته لتعليمات منطقة الضرائب العامة، لترشيح من له حق الترشح لشغل مناصب بالمصلحة، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح، كما تعنت في نقل موظف صادر له أمر نقل من الإدارة المركزية للحاسب الآلي.

وأشارت المحكمة إلى أن المحال قام بتركيب كاميرات مراقبة لمأمورية الضرائب بالبلينا بسوهاج دون موافقة رئاسته بمنطقة ضرائب سوهاج أو المصلحة بالقاهرة، فضلًا عن حرمانه موظفا بالأرشيف من مكافأة الأرشيف البالغة 50 ?? رغم استحقاقه لها.

وانتهت المحكمة، إلى ثبوت استعماله القسوة ضد أحد الممولين ودفعه على الأرض مما أدى إلى سقوطه وإحداث عاهة مستديمة لديه وسبه بألفاظ غير لائقة، وثبت ذلك من خلال صدور حكم من محكمة الجنايات بحبسه عامًا مع الشغل والنفاذ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «عبدالماجد»: صول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين
» عقوبات رادعة لرئيس مأمورية الضرائب
» نواب يطالبون "تيريزا ماي" بتحديد موعد استقالتها
» تجديد حبس قاتل صديقه في عرس شعبي
» رسالة أمير قطر لـ«السبسي» بعد الانسحاب من القمة العربية
» تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا أمام كاريف
» بابا الفاتيكان يترأس قداسًا بالمغرب بحضور آلاف المسيحيين
» ديربي إسكتلندا.. سيلتك يهزم رينجرز 1/2
» داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»
» أول مسابقة مصرية للشركات الناشئة السياحية
» السعودية تتفوق على روسيا في توريد الخام إلى الصين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب