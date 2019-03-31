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بابا الفاتيكان يترأس قداسًا بالمغرب بحضور آلاف المسيحيين

عرب وعالم

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

خالد الشرقاوي - متابعات

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نظم بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، قداسا في ستاذ "الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بحضور آلاف المسيحيين.
والسبت، وصل البابا فرنسيس إلى المغرب في زيارة تستمر يومين، وتعد الأولى من نوعها لبابا منذ 1985.

وحسب وكالة الأناضول، شهد القداس حضور آلاف المسيحيين، الذين جاؤوا من مختلف مدن البلاد، وعدد من الدول الأخرى.
وفي وقت سابق اليوم، التقى البابا فرنسيس عددا من أعضاء "المركز القروي للأعمال الاجتماعية" الواقع في بلدية مرس الخير، المجاورة للعاصمة الرباط.

وتشرف على هذا المركز راهبات من إسبانيا، ويعنى بتقديم المساعدة الطبية للمواليد الجدد، وفي مجال الطب النفسي.
كما ترأس بابا الفاتيكان حفلا دينيا في كاتدرائية القديس بطرس بالعاصمة المغربية.

ووصل بابا الفاتيكان الرباط، السبت؛ حيث استقبله العاهل المغربي محمد السادس.

وألقى العاهل المغربي وبابا الفاتيكان خطابين، السبت، كما زارا "معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين" .

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