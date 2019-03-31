"الضرائب": مد العمل بجميع المأموريات حتى السادسة مساء

31 مارس 2019 - 05:16 م

مدت مصلحة الضرائب، العمل بجميع المناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السادسة مساء، بما في ذلك أيام العطلات الجمعة والسبت.

وقالت المصلحة، في بيان، أن مد العمل يأتي نظرا لقرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص في 31 مارس الحالي.

وأوضحت أن العمل "سيستمر في المناطق والمأموريات، في آخر الأيام المقررة للتقدم بالإقرارات حتى الساعة الثامنة وذلك تيسيرًا على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني".





